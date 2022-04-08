Программа передач Матч ТВ на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



08.04.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Дж. Барнетт - Б. Роджерс. Дж. Барнетт - С. Харитонов

09:45 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Перес. А. Поветкин - М. Вах

11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

17:00 Тройная угроза

18:00 Новости

18:05 Тройная угроза

19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир

21:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

23:30 Все на Матч!

00:10 Точная ставка

00:30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее. и

01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)

02:45 Есть тема!

03:05 Новости

03:10 Специальный репортаж

03:30 Всё о главном

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.