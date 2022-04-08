Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 8 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

08.04.2022

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Дж. Барнетт - Б. Роджерс. Дж. Барнетт - С. Харитонов
09:45 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Перес. А. Поветкин - М. Вах
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Тройная угроза
18:00 Новости
18:05 Тройная угроза
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:10 Точная ставка
00:30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее. и
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
02:45 Есть тема!
03:05 Новости
03:10 Специальный репортаж
03:30 Всё о главном
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс. Прямой эфир из США

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 7 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 6 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 5 апреля 2022 года
  • Матч ТВ. Телепрограмма на 4 апреля 2022 года
  • Смотреть программу передач Матч ТВ на сегодня 2 апреля 2022
    •




    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 7 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина на 7 апреля

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 773. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 28 шайб.











    Где находится Мариуполь на карте Украины. Азовсталь, карта Мариуполя
    Расписание трансляций Лиги Европы 2021/2022 7 апреля по каналам ТВ
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Праздники и выходные в 2022 году в России. Как отдыхаем в мае 2022
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, покинувших Россию
    Самые смешные анекдоты дня - 7 апреля 2022 года
    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
    Гороскоп на 8 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 8 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    7 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru