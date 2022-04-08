Программа передач Матч ТВ на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 8 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
08.04.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Аякучо» (Перу) - «Сан-Паулу» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Смешанные единоборства. Strikeforce. Дж. Барнетт - Б. Роджерс. Дж. Барнетт - С. Харитонов
09:45 Профессиональный бокс. А. Поветкин - М. Перес. А. Поветкин - М. Вах
11:00 Футбол. Еврокубки. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Тройная угроза
18:00 Новости
18:05 Тройная угроза
19:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:45 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
23:30 Все на Матч!
00:10 Точная ставка
00:30 Смешанные единоборства. Strikeforce. Лучшее. и
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
02:45 Есть тема!
03:05 Новости
03:10 Специальный репортаж
03:30 Всё о главном
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс. Прямой эфир из США
В программе передач возможны изменения.