Программа передач ТНТ на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 8 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



08.04.2022



04:50 Comedy Баттл. 8-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 8-я серии

12:00 СашаТаня. 141-я - 146-я серии

15:00 Ольга. 13-я - 18-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия

22:00 Comedy Баттл. 10-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я серия

00:00 Такое кино! 416-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 4-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 6. 166-я серия

02:40 Золото Геленджика. 13-я серия

03:30 Золото Геленджика. 14-я серия

04:15 Золото Геленджика. 15-я серия



В программе передач возможны изменения.