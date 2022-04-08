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Программа передач ТНТ на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 8 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

08.04.2022

04:50 Comedy Баттл. 8-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я - 8-я серии
12:00 СашаТаня. 141-я - 146-я серии
15:00 Ольга. 13-я - 18-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я серия
19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 54-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 8. 207-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 737-я серия
22:00 Comedy Баттл. 10-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 50-я серия
00:00 Такое кино! 416-я серия
00:30 Холостяк. Сезон 9. 4-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 6. 166-я серия
02:40 Золото Геленджика. 13-я серия
03:30 Золото Геленджика. 14-я серия
04:15 Золото Геленджика. 15-я серия

В программе передач возможны изменения.









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