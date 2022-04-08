Программа передач Домашний на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 8 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



08.04.2022



02:40 Проводница. 11-я серия - «Моя девочка». 12-я серия - «Изгой». 13-я серия - «Слепая любовь». 14-я серия - «Фальшивая инфанта»

05:55 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»

13:15 Порча. Дурочка

13:45 Знахарка. Семейный бизнес

14:20 Верну любимого. Укротитель

14:55 Тростинка на ветру. 1-я - 4-я серии

19:00 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

22:40 Про здоровье

23:00 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии

01:00 Анжелика и Султан

02:35 Проводница. 15-я серия - «Виолончель». 16-я серия - «Клятва». 17-я серия - «Годится в матери». 18-я серия - «Мотылёк»



В телепрограмме возможны изменения.