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Программа передач Домашний на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 8 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

08.04.2022

02:40 Проводница. 11-я серия - «Моя девочка». 12-я серия - «Изгой». 13-я серия - «Слепая любовь». 14-я серия - «Фальшивая инфанта»
05:55 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»
13:15 Порча. Дурочка
13:45 Знахарка. Семейный бизнес
14:20 Верну любимого. Укротитель
14:55 Тростинка на ветру. 1-я - 4-я серии
19:00 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
22:40 Про здоровье
23:00 Опасный круиз. 1-я и 2-я серии
01:00 Анжелика и Султан
02:35 Проводница. 15-я серия - «Виолончель». 16-я серия - «Клятва». 17-я серия - «Годится в матери». 18-я серия - «Мотылёк»

В телепрограмме возможны изменения.









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