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Программа передач СТС на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 8 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

08.04.2022

04:40 Воронины. Сезон 15. 18-я серия
05:05 Рикки-Тикки-Тави
05:25 Мультфильмы
05:45 Пропал Петя-петушок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 237-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 238-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:05 Три кота. Выставка динозавров
06:10 Три кота. Путешествие на поезде
06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры
09:00 Форт Боярд. Сезон 1. 4-я серия
09:45 Том и Джерри: Мотор
10:45 Форт Боярд. Сезон 1. 6-я серия
12:35 Уральские пельмени. #вбольшойсемье
13:30 Уральские пельмени. Утро в сосновом бреду
16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
17:55 Уральские пельмени. Лень космонавтики
19:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей». «С»
20:55 Люди Икс. Первый класс
23:25 Люди Икс: Дни минувшего будущего
01:45 Сезон чудес
03:20 Воронины. Сезон 15. 17-я - 20-я серии
04:50 Воронины. Сезон 16. 1-я серия

В программе передач возможны изменения.









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