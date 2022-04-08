Программа передач СТС на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 8 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



08.04.2022



04:40 Воронины. Сезон 15. 18-я серия

05:05 Рикки-Тикки-Тави

05:25 Мультфильмы

05:45 Пропал Петя-петушок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 237-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 238-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия

06:05 Три кота. Выставка динозавров

06:10 Три кота. Путешествие на поезде

06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры

09:00 Форт Боярд. Сезон 1. 4-я серия

09:45 Том и Джерри: Мотор

10:45 Форт Боярд. Сезон 1. 6-я серия

12:35 Уральские пельмени. #вбольшойсемье

13:30 Уральские пельмени. Утро в сосновом бреду

16:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

17:55 Уральские пельмени. Лень космонавтики

19:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей». «С»

20:55 Люди Икс. Первый класс

23:25 Люди Икс: Дни минувшего будущего

01:45 Сезон чудес

03:20 Воронины. Сезон 15. 17-я - 20-я серии

04:50 Воронины. Сезон 16. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.