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Программа передач РЕН ТВ на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 8 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

08.04.2022

05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Код 8
21:50 Цикада 3301: Квест для хакера
23:00 Новости
23:25 Цикада 3301: Квест для хакера
00:15 Отель «Артемида»
01:55 Макс Пэйн
03:20 Невероятно интересные истории

В программе передач возможны изменения.









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