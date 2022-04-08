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Программа передач Звезда на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 8 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

08.04.2022

04:55 Оружие Победы
05:05 Кулинар-2. 13-я и 14-я серии
06:45 Кулинар-2. 15-я и 16-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Шестой
10:55 И была война. 1-я - 3-я серии
13:00 Новости дня
13:25 И была война. 1-я - 3-я серии
13:50 Кулинар-2. 17-я - 20-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Кулинар-2. 17-я - 20-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Оружие Победы
19:10 Рысь
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Новости дня
22:30 Легендарные матчи. Хоккей. ЧМ-1986. СССР - Швеция. 3:2. Решающая игра
01:30 Джанго
03:00 Подкидыш
04:10 Оружие Победы
04:20 Кулинар-2. 17-я и 18-я серии

В программе передач возможны изменения.









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