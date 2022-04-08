Программа передач Звезда на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 8 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



08.04.2022



04:55 Оружие Победы

05:05 Кулинар-2. 13-я и 14-я серии

06:45 Кулинар-2. 15-я и 16-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Шестой

10:55 И была война. 1-я - 3-я серии

13:00 Новости дня

13:25 И была война. 1-я - 3-я серии

13:50 Кулинар-2. 17-я - 20-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Кулинар-2. 17-я - 20-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Оружие Победы

19:10 Рысь

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Новости дня

22:30 Легендарные матчи. Хоккей. ЧМ-1986. СССР - Швеция. 3:2. Решающая игра

01:30 Джанго

03:00 Подкидыш

04:10 Оружие Победы

04:20 Кулинар-2. 17-я и 18-я серии



В программе передач возможны изменения.