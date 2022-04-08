Программа передач ТВЦ на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
08.04.2022
04:25 Короли эпизода. Борислав Брондуков
05:05 Мой герой. Александра Яковлева
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
09:00 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия
09:50 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия
10:40 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия
11:30 События
11:50 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия
12:45 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия
13:35 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия
16:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия
16:55 Актёрские драмы. После катастрофы
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Вера больше не верит. 1-я серия
19:20 Вера больше не верит. 2-я серия
20:10 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:05 Приют комедиантов. Без женщин жить нельзя на свете, но...
00:45 Ночное происшествие
02:15 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Берег удачи»
03:45 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Миссис Макгинти умерла»
В программе передач возможны изменения.