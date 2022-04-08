Программа передач ТВЦ на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 8 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



08.04.2022



04:25 Короли эпизода. Борислав Брондуков

05:05 Мой герой. Александра Яковлева

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

09:00 Сельский детектив. Крыло ворона. 1-я серия

09:50 Сельский детектив. Крыло ворона. 2-я серия

10:40 Сельский детектив. Актриса. 1-я серия

11:30 События

11:50 Сельский детектив. Актриса. 2-я серия

12:45 Сельский детектив. Дикая роза. 1-я серия

13:35 Сельский детектив. Дикая роза. 2-я серия

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Сельский детектив. Конус географический. 1-я серия

16:05 Сельский детектив. Конус географический. 2-я серия

16:55 Актёрские драмы. После катастрофы

17:50 События

18:15 Петровка, 38

18:30 Вера больше не верит. 1-я серия

19:20 Вера больше не верит. 2-я серия

20:10 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

21:00 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

23:05 Приют комедиантов. Без женщин жить нельзя на свете, но...

00:45 Ночное происшествие

02:15 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Берег удачи»

03:45 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Миссис Макгинти умерла»



В программе передач возможны изменения.