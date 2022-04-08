Программа передач Пятого канала на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 8 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



08.04.2022



05:00 Известия

05:25 Глухарь. Продолжение. 39-я - 43-я серии

09:00 Известия

09:30 Глухарь. Продолжение. 43-я - 46-я серии

13:00 Известия

13:30 Глухарь. Продолжение. 46-я - 50-я серии

17:30 Известия

18:00 След. Офисные крысы

18:50 След. Таинство демагогии

19:40 След. После закрытия

20:30 След. Белый туннель

21:20 След. Пока часы двенадцать бьют

22:10 След. Бритва оккама

23:00 След. Кольцо с турмалином

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино

01:35 Великолепная пятёрка. Музыкант

02:15 Великолепная пятёрка. О любви не говори

02:50 Великолепная пятёрка. Курьер

03:25 Великолепная пятёрка. Китайская кухня

04:00 Великолепная пятёрка. Поджог

04:35 Великолепная пятёрка. Правдивая ложь



В программе передач возможны изменения.