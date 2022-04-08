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Программа передач Пятого канала на 8 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 8 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

08.04.2022

05:00 Известия
05:25 Глухарь. Продолжение. 39-я - 43-я серии
09:00 Известия
09:30 Глухарь. Продолжение. 43-я - 46-я серии
13:00 Известия
13:30 Глухарь. Продолжение. 46-я - 50-я серии
17:30 Известия
18:00 След. Офисные крысы
18:50 След. Таинство демагогии
19:40 След. После закрытия
20:30 След. Белый туннель
21:20 След. Пока часы двенадцать бьют
22:10 След. Бритва оккама
23:00 След. Кольцо с турмалином
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино
01:35 Великолепная пятёрка. Музыкант
02:15 Великолепная пятёрка. О любви не говори
02:50 Великолепная пятёрка. Курьер
03:25 Великолепная пятёрка. Китайская кухня
04:00 Великолепная пятёрка. Поджог
04:35 Великолепная пятёрка. Правдивая ложь

В программе передач возможны изменения.









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