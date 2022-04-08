Программа передач Золотая коллекция на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



08.04.2022



03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»

05:10 Сто дней после детства

06:35 Сердца четырех

08:20 Кадриль

09:50 Калина красная

11:45 Неоконченная пьеса для механического пианино

13:35 Раз на раз не приходится

14:55 Вий

16:20 Хорошо сидим!

17:40 Берегите мужчин!

19:05 Любовь и голуби

21:00 Джентльмены удачи

22:40 Осенний марафон

00:15 Иван Васильевич меняет профессию

01:50 Москва слезам не верит

04:10 Тридцать три



В телепрограмме передач возможны изменения.