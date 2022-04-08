Программа передач Золотая коллекция на 8 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 8 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
08.04.2022
03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
05:10 Сто дней после детства
06:35 Сердца четырех
08:20 Кадриль
09:50 Калина красная
11:45 Неоконченная пьеса для механического пианино
13:35 Раз на раз не приходится
14:55 Вий
16:20 Хорошо сидим!
17:40 Берегите мужчин!
19:05 Любовь и голуби
21:00 Джентльмены удачи
22:40 Осенний марафон
00:15 Иван Васильевич меняет профессию
01:50 Москва слезам не верит
04:10 Тридцать три
В телепрограмме передач возможны изменения.