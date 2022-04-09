Программа передач Первого канала на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 9 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
09.04.2022
01:30 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 АнтиФейк
11:05 Дни Турбиных
12:00 Новости
12:15 Дни Турбиных
15:00 Новости
15:15 Дни Турбиных
15:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:05 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
18:00 Вечерние новости
18:20 Шифр. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
21:00 Время
22:00 Шифр. Сезон 2. 5-я - 8-я серии
23:35 «Ван Гог. На пороге вечности»
01:35 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.