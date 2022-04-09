Программа передач Первого канала на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 9 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



09.04.2022



01:30 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 АнтиФейк

11:05 Дни Турбиных

12:00 Новости

12:15 Дни Турбиных

15:00 Новости

15:15 Дни Турбиных

15:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

17:05 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

18:00 Вечерние новости

18:20 Шифр. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

21:00 Время

22:00 Шифр. Сезон 2. 5-я - 8-я серии

23:35 «Ван Гог. На пороге вечности»

01:35 Наедине со всеми

03:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.