Программа передач Россия 1 на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



09.04.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Льняное масло

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Невеста комдива. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:00 Мальчик мой

00:55 Печали-радости Надежды



В программе передач возможны изменения.