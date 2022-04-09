Программа передач Россия 1 на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 9 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
09.04.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Льняное масло
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Невеста комдива. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:00 Мальчик мой
00:55 Печали-радости Надежды
В программе передач возможны изменения.