Программа передач НТВ на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
09.04.2022
03:00 Хмуров. 9-я - 11-я серии
05:20 Хорошо там, где мы есть!
05:40 Куркуль
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:50 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Что могут экстрасенсы?
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:30 Ты не поверишь!
21:35 Секрет на миллион. Ксения Новикова
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка
01:20 Дачный ответ
02:15 Их нравы
02:45 Хмуров. 12-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.