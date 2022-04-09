Программа передач НТВ на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 9 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



09.04.2022



03:00 Хмуров. 9-я - 11-я серии

05:20 Хорошо там, где мы есть!

05:40 Куркуль

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда« с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Что могут экстрасенсы?

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:30 Ты не поверишь!

21:35 Секрет на миллион. Ксения Новикова

23:35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Заточка

01:20 Дачный ответ

02:15 Их нравы

02:45 Хмуров. 12-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.