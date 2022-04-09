Программа передач Матч ТВ на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
09.04.2022
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
08:30 Новости
08:35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
11:10 Стремянка и Макаронина
11:30 РецепТура
12:00 Новости
12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс
13:30 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Динамо». Прямой эфир
16:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток«. «Трактор» - «Металлург». Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург». Прямой эфир
18:30 Новости
18:35 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Зенит». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс
01:25 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх«. Женщины. 1/2 финала. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА
02:15 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх«. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань»
(Краснодар)
03:05 Новости
03:10 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Тулица» (Тульская область)
В программе передач возможны изменения.