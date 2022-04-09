Программа передач Матч ТВ на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 9 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



09.04.2022



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

08:30 Новости

08:35 Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

11:10 Стремянка и Макаронина

11:30 РецепТура

12:00 Новости

12:05 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Ричман - Д. Рикельс

13:30 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Динамо». Прямой эфир

16:00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток«. «Трактор» - «Металлург». Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург». Прямой эфир

18:30 Новости

18:35 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ахмат» - «Зенит». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» - «Ювентус». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Смешанные единоборства. One FC. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли - С. Фэйртекс

01:25 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх«. Женщины. 1/2 финала. «Звезда» (Звенигород) - ЦСКА

02:15 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх«. Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Кубань»

(Краснодар)

03:05 Новости

03:10 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Тулица» (Тульская область)



В программе передач возможны изменения.