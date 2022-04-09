Программа передач СТС на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
09.04.2022
04:55 Воронины. Сезон 16. 1-я серия
05:15 Стойкий оловянный солдатик
05:35 Тараканище
05:50 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия
06:05 Фиксики. Утюг
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики. Подводная лодка
06:25 Мультфильмы
06:35 Три дровосека
06:45 Три кота. Дорожные знаки
06:50 Три кота. Мусор в парке
06:55 Три кота. Хлеб
07:00 Три кота. Игры в темноте
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Прогулка с папой
07:20 Три кота. Мама заболела
07:25 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Гонка на совесть
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Супергусь
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 9-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики
10:05 Смурфики: Затерянная деревня
11:45 Смывайся!
13:20 Люди Икс. Первый класс
15:45 Люди Икс: Дни минувшего будущего
18:15 Люди Икс: Апокалипсис
21:00 Люди Икс: Тёмный Феникс
23:05 Стекло
01:35 Проклятие монахини
03:00 Телохранитель
В программе передач возможны изменения.