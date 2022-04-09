Программа передач СТС на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 9 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



09.04.2022



04:55 Воронины. Сезон 16. 1-я серия

05:15 Стойкий оловянный солдатик

05:35 Тараканище

05:50 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия

06:05 Фиксики. Утюг

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики. Подводная лодка

06:25 Мультфильмы

06:35 Три дровосека

06:45 Три кота. Дорожные знаки

06:50 Три кота. Мусор в парке

06:55 Три кота. Хлеб

07:00 Три кота. Игры в темноте

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Прогулка с папой

07:20 Три кота. Мама заболела

07:25 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Гонка на совесть

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Супергусь

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Т»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 9-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. #мужикиестьмужики

10:05 Смурфики: Затерянная деревня

11:45 Смывайся!

13:20 Люди Икс. Первый класс

15:45 Люди Икс: Дни минувшего будущего

18:15 Люди Икс: Апокалипсис

21:00 Люди Икс: Тёмный Феникс

23:05 Стекло

01:35 Проклятие монахини

03:00 Телохранитель



В программе передач возможны изменения.