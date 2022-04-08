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Программа передач РЕН ТВ на 9 апреля 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 9 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

08.04.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 Новости
07:05 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Проект «Анти-Россия»: почему конфликт был неизбежен?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. 5 преступлений украинских нацистов
18:00 Веном
19:30 Новости
19:55 Веном
20:20 Мстители: Финал
23:00 Новости
23:25 Мстители: Финал
00:05 Форма воды
02:20 Цикада 3301: Квест для хакера
03:55 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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