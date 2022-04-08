Программа передач РЕН ТВ на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 9 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



08.04.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 Новости

07:05 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Проект «Анти-Россия»: почему конфликт был неизбежен?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. 5 преступлений украинских нацистов

18:00 Веном

19:30 Новости

19:55 Веном

20:20 Мстители: Финал

23:00 Новости

23:25 Мстители: Финал

00:05 Форма воды

02:20 Цикада 3301: Квест для хакера

03:55 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.