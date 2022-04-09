Программа передач Звезда на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 9 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
09.04.2022
04:20 Кулинар-2. 17-я и 20-я серии
07:45 Зеленые цепочки
08:00 Новости дня
08:15 Зеленые цепочки
09:45 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов
10:25 Улика из прошлого. Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки?
11:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Секрет советской искусственной крови и загадка гибели её изобретателя
11:50 Не факт!
12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Морской бой
14:10 Круиз-контроль. Нарьян-Мар
14:45 Легенды музыки. Булат Окуджава
15:10 Приказано взять живым
16:45 Государственная граница. Фильмы 1-й и 2-й
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!« с Николаем Петровым
18:25 Государственная граница. Фильмы 1-й и 2-й
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Константин Косачев
00:40 Свет в конце тоннеля
02:15 Ключи от рая
03:55 Время свиданий
В программе передач возможны изменения.