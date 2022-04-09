Программа передач Звезда на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 9 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



09.04.2022



04:20 Кулинар-2. 17-я и 20-я серии

07:45 Зеленые цепочки

08:00 Новости дня

08:15 Зеленые цепочки

09:45 Война миров. Чешский капкан. Битва интересов

10:25 Улика из прошлого. Тайны Ледового побоища. Почему ошибаются историки?

11:10 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Секрет советской искусственной крови и загадка гибели её изобретателя

11:50 Не факт!

12:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Морской бой

14:10 Круиз-контроль. Нарьян-Мар

14:45 Легенды музыки. Булат Окуджава

15:10 Приказано взять живым

16:45 Государственная граница. Фильмы 1-й и 2-й

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!« с Николаем Петровым

18:25 Государственная граница. Фильмы 1-й и 2-й

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий. Константин Косачев

00:40 Свет в конце тоннеля

02:15 Ключи от рая

03:55 Время свиданий



В программе передач возможны изменения.