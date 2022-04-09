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Программа передач ТВЦ на 9 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 9 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

09.04.2022

03:45 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Миссис Макгинти умерла»
05:35 Собор Парижской Богоматери
07:30 Православная энциклопедия. Мир во время пандемии. Путешествие в Калугу. Церковные приходы и революция 1917 года
08:00 Фактор жизни. Вера и надежда
08:25 Идеальное убийство
10:00 Самый вкусный день. Александр Волков-Медведев
10:35 Москва резиновая
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Молодая жена
13:45 Синдром жертвы. 1-я серия
14:30 События
14:50 Синдром жертвы. 2-я - 4-я серии
17:30 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым«
22:05 Право знать!
23:30 События
23:40 90-е. Вашингтонский обком
00:20 Приговор. Алексей Кузнецов
01:05 Специальный репортаж. Прорвёмся!
01:30 Хватит слухов! 41-й выпуск
01:55 Хроники московского быта. Вырезка и кости
02:40 Хроники московского быта. Советское неглиже
03:20 Хроники московского быта. Советская прислуга
04:00 Модель советской сборки
04:35 Актёрские драмы. После катастрофы

В программе передач возможны изменения.









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