Программа передач ТВЦ на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 9 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



09.04.2022



03:45 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Миссис Макгинти умерла»

05:35 Собор Парижской Богоматери

07:30 Православная энциклопедия. Мир во время пандемии. Путешествие в Калугу. Церковные приходы и революция 1917 года

08:00 Фактор жизни. Вера и надежда

08:25 Идеальное убийство

10:00 Самый вкусный день. Александр Волков-Медведев

10:35 Москва резиновая

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:00 Молодая жена

13:45 Синдром жертвы. 1-я серия

14:30 События

14:50 Синдром жертвы. 2-я - 4-я серии

17:30 Бизнес-план счастья. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым«

22:05 Право знать!

23:30 События

23:40 90-е. Вашингтонский обком

00:20 Приговор. Алексей Кузнецов

01:05 Специальный репортаж. Прорвёмся!

01:30 Хватит слухов! 41-й выпуск

01:55 Хроники московского быта. Вырезка и кости

02:40 Хроники московского быта. Советское неглиже

03:20 Хроники московского быта. Советская прислуга

04:00 Модель советской сборки

04:35 Актёрские драмы. После катастрофы



В программе передач возможны изменения.