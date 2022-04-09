Программа передач Пятого канала на 9 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 9 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



09.04.2022



05:00 Великолепная пятёрка. Правдивая ложь

05:10 Великолепная пятёрка. Несчастный случай

05:45 Великолепная пятёрка. Целительница

06:25 Великолепная пятёрка-4. Убийца-невидимка

07:00 Великолепная пятёрка-4. Иммерсивная смерть

07:35 Великолепная пятёрка-4. Академическая среда

08:20 Великолепная пятёрка-4. Приступ

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

10:50 Ва-банк

12:40 Ва-банк II, или Ответный удар

14:25 След. Безупречный синий

15:10 След. Их остановит только смерть

15:55 След. Друзья по несчастью

16:40 След. Жирная корова

17:30 След. Святые и грешные

18:10 След. Мимоза

18:55 След. Золото-бриллианты

19:40 След. Дети Надежды

20:40 След. Вторая половина

21:25 След. Химики

22:30 След. У смерти много работы

23:15 След. Бодипозитив

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. 1-я часть - «Страшный сон (новая)»

02:05 Прокурорская проверка. 2-я часть - «Страшный сон (новая)»

02:55 Прокурорская проверка. Врачебная правда

03:45 Прокурорская проверка. Последняя надежда



В программе передач возможны изменения.