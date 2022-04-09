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Программа передач Пятого канала на 9 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 9 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

09.04.2022

05:00 Великолепная пятёрка. Правдивая ложь
05:10 Великолепная пятёрка. Несчастный случай
05:45 Великолепная пятёрка. Целительница
06:25 Великолепная пятёрка-4. Убийца-невидимка
07:00 Великолепная пятёрка-4. Иммерсивная смерть
07:35 Великолепная пятёрка-4. Академическая среда
08:20 Великолепная пятёрка-4. Приступ
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
10:50 Ва-банк
12:40 Ва-банк II, или Ответный удар
14:25 След. Безупречный синий
15:10 След. Их остановит только смерть
15:55 След. Друзья по несчастью
16:40 След. Жирная корова
17:30 След. Святые и грешные
18:10 След. Мимоза
18:55 След. Золото-бриллианты
19:40 След. Дети Надежды
20:40 След. Вторая половина
21:25 След. Химики
22:30 След. У смерти много работы
23:15 След. Бодипозитив
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. 1-я часть - «Страшный сон (новая)»
02:05 Прокурорская проверка. 2-я часть - «Страшный сон (новая)»
02:55 Прокурорская проверка. Врачебная правда
03:45 Прокурорская проверка. Последняя надежда

В программе передач возможны изменения.









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