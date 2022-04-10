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Программа передач Первого канала на 10 апреля 2022 года


Телепрограмма Первого канала на 10 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.

10.04.2022

03:50 Россия от края до края
05:35 Хиромант. 10-я серия
06:00 Новости
06:10 Хиромант. 10-я серия
06:30 Хиромант. Линии судеб. 1-я и 2-я серии
08:20 Часовой
08:50 Здоровье. Выпуск от 10 апреля
10:00 Новости
10:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии
12:00 Новости
12:15 «Мосгазм. Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23:45 «А напоследок я скажу«. К 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной
00:45 Наедине со всеми
03:00 Россия от края до края

В программе передач возможны изменения.









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