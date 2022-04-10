Программа передач Первого канала на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 10 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



10.04.2022



03:50 Россия от края до края

05:35 Хиромант. 10-я серия

06:00 Новости

06:10 Хиромант. 10-я серия

06:30 Хиромант. Линии судеб. 1-я и 2-я серии

08:20 Часовой

08:50 Здоровье. Выпуск от 10 апреля

10:00 Новости

10:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии

12:00 Новости

12:15 «Мосгазм. Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии

15:00 Новости

15:15 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 «Мосгаз». Новое дело майора Черкасова«. «Палач», 1-я - 8-я серии

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр

23:45 «А напоследок я скажу«. К 85-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной

00:45 Наедине со всеми

03:00 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.