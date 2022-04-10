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Программа передач Россия 1 на 10 апреля 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 10 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

10.04.2022

00:55 Печали-радости Надежды
05:10 Нарочно не придумаешь
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Невеста комдива. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Прячься
03:00 Нарочно не придумаешь

В программе передач возможны изменения.









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