Программа передач Россия 1 на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 10 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
10.04.2022
00:55 Печали-радости Надежды
05:10 Нарочно не придумаешь
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:40 Доктор Мясников
12:45 Невеста комдива. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Прячься
03:00 Нарочно не придумаешь
В программе передач возможны изменения.