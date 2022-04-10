Программа передач Россия 1 на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 10 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



10.04.2022



00:55 Печали-радости Надежды

05:10 Нарочно не придумаешь

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:40 Доктор Мясников

12:45 Невеста комдива. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Прячься

03:00 Нарочно не придумаешь



В программе передач возможны изменения.