Программа передач НТВ на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 10 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



10.04.2022



05:00 Полузащитник

06:30 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска

23:35 Звезды сошлись

00:50 Основано на реальных событиях

03:35 Хмуров. 15-я и 16-я серии



В программе передач возможны изменения.