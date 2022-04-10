Программа передач НТВ на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 10 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
10.04.2022
05:00 Полузащитник
06:30 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска
23:35 Звезды сошлись
00:50 Основано на реальных событиях
03:35 Хмуров. 15-я и 16-я серии
В программе передач возможны изменения.