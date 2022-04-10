Программа передач Матч ТВ на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
10.04.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. Ян - А. Стерлинг. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:25 Новости
09:30 Спорт Тоша
09:40 Фиксики
10:05 Тройная угроза
12:00 Новости
12:05 Смешанные единоборства. UFC
13:30 Все на Матч!
13:55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив». Прямой эфир
21:30 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямой эфир
23:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:30 Новости
00:40 Все на Матч!
01:25 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины. Финал
03:05 Новости
03:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
В программе передач возможны изменения.