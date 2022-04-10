Программа передач Матч ТВ на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 10 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



10.04.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. Ян - А. Стерлинг. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:25 Новости

09:30 Спорт Тоша

09:40 Фиксики

10:05 Тройная угроза

12:00 Новости

12:05 Смешанные единоборства. UFC

13:30 Все на Матч!

13:55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов). Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». СКА - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» - «Локомотив». Прямой эфир

21:30 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан». Прямой эфир

23:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым

00:30 Новости

00:40 Все на Матч!

01:25 Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Женщины. Финал

03:05 Новости

03:10 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»



В программе передач возможны изменения.