Программа передач Домашний на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
10.04.2022
03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
05:50 Пять ужинов
06:05 Предсказания: 2022
06:30 Предсказания: 2022. 1-я серия
07:00 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии
11:00 Скажи мне правду. 1-я - 4-я серии
14:40 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Великолепный век. 55-я и 56-я серии
23:40 Про здоровье
00:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
03:20 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
В телепрограмме возможны изменения.