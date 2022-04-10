Программа передач Домашний на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 10 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



10.04.2022



03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

05:50 Пять ужинов

06:05 Предсказания: 2022

06:30 Предсказания: 2022. 1-я серия

07:00 Рецепт любви. 1-я - 4-я серии

11:00 Скажи мне правду. 1-я - 4-я серии

14:40 Семейные тайны. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 55-я и 56-я серии

23:40 Про здоровье

00:00 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

03:20 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии



В телепрограмме возможны изменения.