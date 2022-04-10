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Программа передач СТС на 10 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 10 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

10.04.2022

05:00 Мультфильмы
05:15 Храбрый заяц
05:35 Чучело-мяучело
05:45 Пятачок
05:50 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 264-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Деньги
06:25 Лесная хроника
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота. Одежда для котят
06:50 Три кота
06:55 Три кота. За чайником
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Кот без забот
07:15 Три кота. Проснуться вовремя
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Отважный поступок
07:35 Дора и затерянный город
09:35 Гарри Поттер и Философский камень
12:25 Гарри Поттер и Тайная комната
15:25 Гарри Поттер и узник Азкабана
18:05 Гарри Поттер и Кубок огня
21:00 Дом странных детей мисс Перегрин
23:25 Лемони Сникет. 33 несчастья
01:20 Сезон чудес
02:50 Воронины. Сезон 16. 2-я - 6-я серии
04:50 Мультфильмы

В программе передач возможны изменения.









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