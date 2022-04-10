Программа передач СТС на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 10 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



10.04.2022



05:00 Мультфильмы

05:15 Храбрый заяц

05:35 Чучело-мяучело

05:45 Пятачок

05:50 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 264-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Деньги

06:25 Лесная хроника

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота. Одежда для котят

06:50 Три кота

06:55 Три кота. За чайником

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Кот без забот

07:15 Три кота. Проснуться вовремя

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Отважный поступок

07:35 Дора и затерянный город

09:35 Гарри Поттер и Философский камень

12:25 Гарри Поттер и Тайная комната

15:25 Гарри Поттер и узник Азкабана

18:05 Гарри Поттер и Кубок огня

21:00 Дом странных детей мисс Перегрин

23:25 Лемони Сникет. 33 несчастья

01:20 Сезон чудес

02:50 Воронины. Сезон 16. 2-я - 6-я серии

04:50 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.