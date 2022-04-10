Программа передач Звезда на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



10.04.2022



05:00 Гагарин

05:35 Действуй по обстановке!..

06:45 Приказано взять живым

08:15 10 апреля - День войск противовоздушной обороны

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

10:30 Военная приемка

11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №94

12:00 Секретные материалы. Воронежский капкан: неизвестная битва

12:40 Код доступа. Немирный атом Украины

13:25 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и

14:05 Открытый космос

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:00 Разговор о Главном с заместителем Министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым

20:20 Легенды советского сыска

22:45 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 Главный

01:50 Шестой

03:10 Оружие Победы

03:20 Открытый космос



В программе передач возможны изменения.