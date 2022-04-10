Программа передач Звезда на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 10 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
10.04.2022
05:00 Гагарин
05:35 Действуй по обстановке!..
06:45 Приказано взять живым
08:15 10 апреля - День войск противовоздушной обороны
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
10:30 Военная приемка
11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №94
12:00 Секретные материалы. Воронежский капкан: неизвестная битва
12:40 Код доступа. Немирный атом Украины
13:25 Битва оружейников. Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, р-14 против PGM-17 Thor и
14:05 Открытый космос
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:00 Разговор о Главном с заместителем Министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым
20:20 Легенды советского сыска
22:45 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 Главный
01:50 Шестой
03:10 Оружие Победы
03:20 Открытый космос
В программе передач возможны изменения.