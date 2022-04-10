Программа передач ТВЦ на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



10.04.2022



04:35 Актёрские драмы. После катастрофы

05:15 Джеймс Бонд. Тайна агента 007

05:55 Обложка. Принц Тьмы

06:25 Петровка, 38

06:35 Вера больше не верит. 1-я серия

07:20 Вера больше не верит. 2-я серия

08:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия

08:50 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия

09:40 Здоровый смысл

10:10 Знак качества. Продукты для долголетия

10:55 Страна чудес. Мурманск

11:30 События

11:45 Ночное происшествие

13:30 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Координаты смеха

16:40 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии

20:05 Клетка для сверчка. 1-я - 4-я серии

23:40 События

23:55 Идеальное убийство

01:20 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии

04:20 Хроники московского быта. Мелодия судьбы



В программе передач возможны изменения.