Программа передач ТВЦ на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 10 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
10.04.2022
04:35 Актёрские драмы. После катастрофы
05:15 Джеймс Бонд. Тайна агента 007
05:55 Обложка. Принц Тьмы
06:25 Петровка, 38
06:35 Вера больше не верит. 1-я серия
07:20 Вера больше не верит. 2-я серия
08:05 Вера больше не верит в романтику. 1-я серия
08:50 Вера больше не верит в романтику. 2-я серия
09:40 Здоровый смысл
10:10 Знак качества. Продукты для долголетия
10:55 Страна чудес. Мурманск
11:30 События
11:45 Ночное происшествие
13:30 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Координаты смеха
16:40 Дорога из желтого кирпича. 1-я - 4-я серии
20:05 Клетка для сверчка. 1-я - 4-я серии
23:40 События
23:55 Идеальное убийство
01:20 Синдром жертвы. 1-я - 4-я серии
04:20 Хроники московского быта. Мелодия судьбы
В программе передач возможны изменения.