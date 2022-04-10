Программа передач Пятого канала на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 10 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



10.04.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера

05:50 Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон

06:40 Улицы разбитых фонарей. Отсутствие доказательств

07:35 Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин

08:30 Условный мент-3. Гейша

09:20 Условный мент-3. Дама Пик

10:15 Условный мент-3. Отцы и дети

11:05 Условный мент-3. Врачебный долг

11:55 Условный мент-3. Тайное становится явным

12:50 Условный мент-3. Преступление Михалыча

13:35 Условный мент-3. Наследница империи

14:30 Условный мент-3. Грехи молодости

15:20 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

18:55 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

22:30 Посредник. 1-я - 4-я серии

02:05 Ва-банк

03:35 Глухарь. Продолжение. 45-я серия - «Наследство»

04:20 Глухарь. Продолжение. 46-я серия - «Опьянение»



В программе передач возможны изменения.