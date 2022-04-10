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Программа передач Пятого канала на 10 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 10 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

10.04.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей. Блюз осеннего вечера
05:50 Улицы разбитых фонарей. Испорченный телефон
06:40 Улицы разбитых фонарей. Отсутствие доказательств
07:35 Улицы разбитых фонарей. Напиток для настоящих мужчин
08:30 Условный мент-3. Гейша
09:20 Условный мент-3. Дама Пик
10:15 Условный мент-3. Отцы и дети
11:05 Условный мент-3. Врачебный долг
11:55 Условный мент-3. Тайное становится явным
12:50 Условный мент-3. Преступление Михалыча
13:35 Условный мент-3. Наследница империи
14:30 Условный мент-3. Грехи молодости
15:20 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
18:55 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
22:30 Посредник. 1-я - 4-я серии
02:05 Ва-банк
03:35 Глухарь. Продолжение. 45-я серия - «Наследство»
04:20 Глухарь. Продолжение. 46-я серия - «Опьянение»

В программе передач возможны изменения.









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