Программа передач Золотая коллекция на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 10 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
10.04.2022
02:50 Не бойся, я с тобой
05:15 Где находится нофелет?
06:35 Жених с того света
07:25 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
08:55 Дамы приглашают кавалеров
10:15 Зимний вечер в Гаграх
11:50 Чисто английское убийство
14:50 Тегеран-43
17:35 12 стульев
23:00 Воскресная премьера
02:15 Старый Новый год
04:25 Бег
В телепрограмме передач возможны изменения.