Программа передач Золотая коллекция на 10 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 10 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



10.04.2022



02:50 Не бойся, я с тобой

05:15 Где находится нофелет?

06:35 Жених с того света

07:25 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского

08:55 Дамы приглашают кавалеров

10:15 Зимний вечер в Гаграх

11:50 Чисто английское убийство

14:50 Тегеран-43

17:35 12 стульев

23:00 Воскресная премьера

02:15 Старый Новый год

04:25 Бег



В телепрограмме передач возможны изменения.