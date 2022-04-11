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Программа передач НТВ на 11 апреля 2022 года


Телепрограмма НТВ на 11 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

11.04.2022

03:35 Хмуров. 15-я и 16-я серии
05:05 Возвращение Мухтара-2. «Рогоносец». «Без памяти»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сверхсекретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Чужие среди своих», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сверхсекретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Чужие среди своих», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Чудовище», 1-я и 2-я серии
22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-4. «Кислородный голод». «Домострой». «Экспозиция». «Пейнтбол»
03:25 Порох и дробь. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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