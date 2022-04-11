Программа передач НТВ на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 11 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



11.04.2022



03:35 Хмуров. 15-я и 16-я серии

05:05 Возвращение Мухтара-2. «Рогоносец». «Без памяти»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сверхсекретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Чужие среди своих», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Сверхсекретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Чужие среди своих», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «Чудовище», 1-я и 2-я серии

22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 1-я серия

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-4. «Кислородный голод». «Домострой». «Экспозиция». «Пейнтбол»

03:25 Порох и дробь. «Работа над ошибками», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.