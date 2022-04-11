Программа передач Матч ТВ на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



11.04.2022



05:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Профессиональный бокс. Х. Байсангуров - М. Диланян

09:55 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - М. Сотволдиев

10:30 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир

19:15 Громко

20:15 Смешанные единоборства. UFC

21:35 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Рождённый защищать

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Наши иностранцы

03:55 Золотой дубль



В программе передач возможны изменения.