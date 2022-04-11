Программа передач Матч ТВ на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 11 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
11.04.2022
05:00 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярск)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Профессиональный бокс. Х. Байсангуров - М. Диланян
09:55 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - М. Сотволдиев
10:30 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург» - «Трактор». Прямой эфир
19:15 Громко
20:15 Смешанные единоборства. UFC
21:35 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Сампдория». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Рождённый защищать
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Наши иностранцы
03:55 Золотой дубль
В программе передач возможны изменения.