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Программа передач Домашний на 11 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 11 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

11.04.2022

03:20 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
05:50 Предсказания: 2022
06:30 Предсказания: 2022
06:40 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»
13:05 Порча. Зов прошлого
13:35 Знахарка. Отрава
14:10 Верну любимого. Булочка
14:45 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии
19:00 Любовь матери. 1-я - 4-я серии
22:40 Дыши со мной. Счастье взаймы. 5-я и 6-я серии
00:35 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»
01:30 Порча. Зов прошлого
01:55 Знахарка. Отрава
02:25 Верну любимого. Булочка
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!

В телепрограмме возможны изменения.









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