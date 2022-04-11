Программа передач Домашний на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 11 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



11.04.2022



03:20 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

05:50 Предсказания: 2022

06:30 Предсказания: 2022

06:40 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

13:05 Порча. Зов прошлого

13:35 Знахарка. Отрава

14:10 Верну любимого. Булочка

14:45 Моя любимая мишень. 1-я - 4-я серии

19:00 Любовь матери. 1-я - 4-я серии

22:40 Дыши со мной. Счастье взаймы. 5-я и 6-я серии

00:35 Понять. Простить. «Сомнения Ольги». «Слепота»

01:30 Порча. Зов прошлого

01:55 Знахарка. Отрава

02:25 Верну любимого. Булочка

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.