Программа передач СТС на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 11 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



11.04.2022



04:55 Мультфильмы

05:15 Футбольные звёзды

05:30 Матч-реванш

05:50 Ералаш. Сезон 1. 265-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 268-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Камень, ножницы, бумага

06:15 Монстры против овощей

06:35 Как приручить дракона. Возвращение

07:00 Том и Джерри

08:15 Смывайся!

09:55 Стекло

12:25 Люди Икс: Апокалипсис

15:20 Сёстры

19:30 Сёстры

20:00 Гарри Поттер и орден Феникса

22:40 Хроники Нарнии. Покоритель зари

00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:45 Неизвестный

03:25 Воронины. Сезон 16. 5-я серия

03:50 Воронины. Сезон 16. 6-я серия

04:15 Воронины. Сезон 16. 10-я серия

04:40 Воронины. Сезон 16. 11-я серия



В программе передач возможны изменения.