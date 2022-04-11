Программа передач СТС на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 11 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
11.04.2022
04:55 Мультфильмы
05:15 Футбольные звёзды
05:30 Матч-реванш
05:50 Ералаш. Сезон 1. 265-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 268-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Камень, ножницы, бумага
06:15 Монстры против овощей
06:35 Как приручить дракона. Возвращение
07:00 Том и Джерри
08:15 Смывайся!
09:55 Стекло
12:25 Люди Икс: Апокалипсис
15:20 Сёстры
19:30 Сёстры
20:00 Гарри Поттер и орден Феникса
22:40 Хроники Нарнии. Покоритель зари
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:45 Неизвестный
03:25 Воронины. Сезон 16. 5-я серия
03:50 Воронины. Сезон 16. 6-я серия
04:15 Воронины. Сезон 16. 10-я серия
04:40 Воронины. Сезон 16. 11-я серия
В программе передач возможны изменения.