Программа передач Звезда на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
11.04.2022
03:20 Открытый космос
05:05 Открытый космос. Фильмы 3-й и 4-й
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Дело было в Пенькове
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Крапленый. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». Фильм 1-й
21:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Волго-Донской канал. Великое переселение
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №98
23:40 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики
00:25 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 1-я - 3-я серии
02:45 Одесса. Герои подземной крепости
03:30 Оружие Победы
03:45 Крапленый. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.