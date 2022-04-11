Программа передач Звезда на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 11 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



11.04.2022



03:20 Открытый космос

05:05 Открытый космос. Фильмы 3-й и 4-й

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Дело было в Пенькове

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Крапленый. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». Фильм 1-й

21:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Волго-Донской канал. Великое переселение

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №98

23:40 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики

00:25 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 1-я - 3-я серии

02:45 Одесса. Герои подземной крепости

03:30 Оружие Победы

03:45 Крапленый. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.