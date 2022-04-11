Программа передач ТВЦ на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



11.04.2022



05:00 Закон и порядок

05:30 Московская неделя

06:00 Настроение

09:00 Тест на беременность. 9-я серия

09:56 Тест на беременность. 10-я серия

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Кот среди голубей»

13:40 Мой герой. Анна Шатилова

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия

16:07 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия

16:55 90-е. Уроки пластики

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Специальный репортаж. Русский космос

23:10 Знак качества. Калорийная бомба

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Виктор Гришин

01:25 Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство

02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир

02:45 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия

03:32 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия

04:20 Любовь Соколова. Без грима



В программе передач возможны изменения.