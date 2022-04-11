Программа передач ТВЦ на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 11 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
11.04.2022
05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
09:00 Тест на беременность. 9-я серия
09:56 Тест на беременность. 10-я серия
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Кот среди голубей»
13:40 Мой герой. Анна Шатилова
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
16:07 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
16:55 90-е. Уроки пластики
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Русский космос
23:10 Знак качества. Калорийная бомба
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Виктор Гришин
01:25 Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство
02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир
02:45 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
03:32 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
04:20 Любовь Соколова. Без грима
В программе передач возможны изменения.