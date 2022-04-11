Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 11 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 11 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

11.04.2022

05:00 Закон и порядок
05:30 Московская неделя
06:00 Настроение
09:00 Тест на беременность. 9-я серия
09:56 Тест на беременность. 10-я серия
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Кот среди голубей»
13:40 Мой герой. Анна Шатилова
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
16:07 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
16:55 90-е. Уроки пластики
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Специальный репортаж. Русский космос
23:10 Знак качества. Калорийная бомба
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Виктор Гришин
01:25 Инна Гулая и Геннадий Шпаликов. Любовь-убийство
02:05 Самые влиятельные женщины мира. Голда Меир
02:45 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 1-я серия
03:32 Анатомия убийства. «Насмешка судьбы», 2-я серия
04:20 Любовь Соколова. Без грима

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 10 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 9 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 8 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 7 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 6 апреля 2022 года
    •




    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 774. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 27 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?











    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 11 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матчей 32-го тура АПЛ
    Расписание трансляций матчей 24-го тура РПЛ 2021/2022. Где смотреть в прямом эфире
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    Самые смешные анекдоты дня - 10 апреля 2022 года
    Время начала «РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм» 10 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru