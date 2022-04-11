Программа передач Пятого канала на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



11.04.2022



05:00 Известия

05:30 Глухарь. Продолжение. 47-я серия - «Гений»

06:15 Глухарь. Продолжение. 48-я серия - «Тьма»

07:05 Глухарь. Продолжение. 49-я серия

08:05 Глухарь. Продолжение. 50-я серия

09:00 Известия

09:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Перелетные птицы. 4-я серия

13:45 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Гейша

18:50 Условный мент-3. Дама Пик

19:40 След. Чистильщики

20:25 След. Все относительно

21:00 След. Ария механического соловья

21:45 След. Мороз

22:25 След. Проклятие по женской линии

23:10 Великолепная пятёрка-4. Атрофия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Страшные секреты

01:15 След. Закон отражения

02:05 След. Мимоза

02:40 След. Закон Менделя

03:20 Детективы. Последний фаворит

03:50 Детективы. Мальчик с девочкой дружил

04:20 Детективы. Железное колечко



В программе передач возможны изменения.