Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 11 апреля 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 11 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

11.04.2022

05:00 Известия
05:30 Глухарь. Продолжение. 47-я серия - «Гений»
06:15 Глухарь. Продолжение. 48-я серия - «Тьма»
07:05 Глухарь. Продолжение. 49-я серия
08:05 Глухарь. Продолжение. 50-я серия
09:00 Известия
09:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Перелетные птицы. 4-я серия
13:45 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Гейша
18:50 Условный мент-3. Дама Пик
19:40 След. Чистильщики
20:25 След. Все относительно
21:00 След. Ария механического соловья
21:45 След. Мороз
22:25 След. Проклятие по женской линии
23:10 Великолепная пятёрка-4. Атрофия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Страшные секреты
01:15 След. Закон отражения
02:05 След. Мимоза
02:40 След. Закон Менделя
03:20 Детективы. Последний фаворит
03:50 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
04:20 Детективы. Железное колечко

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятого канала на 10 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 9 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 8 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 7 апреля 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 6 апреля 2022 года
    •




    Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Вашингтон Кэпиталз

    Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Результаты игр, текущий состав, зарплаты хоккеистов.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 774. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 27 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?











    Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2022 года
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    Расписание трансляций «Формулы-1» Гран-при Австралии - 8-10 апреля 2022
    Какого числа православная Пасха и Троица в 2022 году в России
    Гороскоп на 11 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матчей 32-го тура АПЛ
    Расписание трансляций матчей 24-го тура РПЛ 2021/2022. Где смотреть в прямом эфире
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата
    Самые смешные анекдоты дня - 10 апреля 2022 года
    Время начала «РБ Лейпциг» - «Хоффенхайм» 10 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru