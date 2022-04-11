Программа передач Пятого канала на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 11 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
11.04.2022
05:00 Известия
05:30 Глухарь. Продолжение. 47-я серия - «Гений»
06:15 Глухарь. Продолжение. 48-я серия - «Тьма»
07:05 Глухарь. Продолжение. 49-я серия
08:05 Глухарь. Продолжение. 50-я серия
09:00 Известия
09:30 Перелетные птицы. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Перелетные птицы. 4-я серия
13:45 Мужские каникулы. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Гейша
18:50 Условный мент-3. Дама Пик
19:40 След. Чистильщики
20:25 След. Все относительно
21:00 След. Ария механического соловья
21:45 След. Мороз
22:25 След. Проклятие по женской линии
23:10 Великолепная пятёрка-4. Атрофия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Страшные секреты
01:15 След. Закон отражения
02:05 След. Мимоза
02:40 След. Закон Менделя
03:20 Детективы. Последний фаворит
03:50 Детективы. Мальчик с девочкой дружил
04:20 Детективы. Железное колечко
В программе передач возможны изменения.