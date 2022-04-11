Программа передач Золотая коллекция на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 11 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
11.04.2022
04:25 Бег
07:55 Формула любви
09:35 Приезжая
11:20 Осень
13:00 Добряки
14:30 Девчата
16:10 Любовь и голуби
18:05 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
19:45 Мужики!..
21:30 Белорусский вокзал
23:20 Кубанские казаки
01:15 Калина красная
02:55 Хозяин тайги
04:15 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
В телепрограмме передач возможны изменения.