Программа передач Золотая коллекция на 11 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 11 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



11.04.2022



04:25 Бег

07:55 Формула любви

09:35 Приезжая

11:20 Осень

13:00 Добряки

14:30 Девчата

16:10 Любовь и голуби

18:05 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

19:45 Мужики!..

21:30 Белорусский вокзал

23:20 Кубанские казаки

01:15 Калина красная

02:55 Хозяин тайги

04:15 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»



В телепрограмме передач возможны изменения.