Программа передач Первого канала на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 12 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



12.04.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 Жить здорово!

10:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Никто не узнает». 6-я серия

23:00 Большая игра

00:00 «Байконур. Первый на планете Земля»

01:05 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.