Программа передач НТВ на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



12.04.2022



05:00 Возвращение Мухтара-2. «Явка с повинной«. «Игра воображения«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Ископаемый», 1-я и 2-я серии. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Ископаемый», 1-я и 2-я серии. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «Искупление», 1-я и 2-я серии

22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 2-я серия

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-4. «В глазок«. «Цепь событий» (Пёс-5). «Сэнсэй» (Пёс-5). «Сердцем чую»

03:25 Порох и дробь. «Самоубийство», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Запах совести». «Консервированный горошек»



В программе передач возможны изменения.