Программа передач НТВ на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 12 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
12.04.2022
05:00 Возвращение Мухтара-2. «Явка с повинной«. «Игра воображения«
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Ископаемый», 1-я и 2-я серии. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Северные рубежи. «Ископаемый», 1-я и 2-я серии. «Эвакуация», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Искупление», 1-я и 2-я серии
22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Провокация», 2-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-4. «В глазок«. «Цепь событий» (Пёс-5). «Сэнсэй» (Пёс-5). «Сердцем чую»
03:25 Порох и дробь. «Самоубийство», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Запах совести». «Консервированный горошек»
В программе передач возможны изменения.