Программа передач Матч ТВ на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
12.04.2022
03:55 Золотой дубль
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Проклятый Юнайтед
11:00 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» - «Челси». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» - «Вильярреал»
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.