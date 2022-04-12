Программа передач Матч ТВ на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 12 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



12.04.2022



03:55 Золотой дубль

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Проклятый Юнайтед

11:00 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Агент

15:00 Новости

15:05 Агент

17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир

21:15 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» - «Челси». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» - «Вильярреал»

02:40 Есть тема!

03:00 Новости

03:05 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.