Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 12 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 12 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

12.04.2022

03:55 Золотой дубль
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Проклятый Юнайтед
11:00 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Агент
15:00 Новости
15:05 Агент
17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА. Прямой эфир
21:15 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» - «Челси». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» - «Вильярреал»
02:40 Есть тема!
03:00 Новости
03:05 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Матч ТВ на 11 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 10 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 9 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 8 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 7 апреля 2022 года
    •




    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 775. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 26 шайб.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Где смотреть «Бавария» - «Вильярреал» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу
    Где смотреть «Реал» - «Челси» 12 апреля 2022. Во сколько начало матча Лиги чемпионов по футболу
    Какого числа Вербное воскресенье в 2022 году в России
    Время начала «Болонья» - «Сампдория» 11 апреля 2022. Расписание трансляций матчей чемпионата Италии
    Самые смешные анекдоты дня - 11 апреля 2022 года
    Гороскоп на 12 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой праздник 12 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 11 апреля
    11 апреля. Какой день недели, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    11 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru