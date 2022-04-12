Программа передач Домашний на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
12.04.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 Пять ужинов
05:30 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»
13:10 Порча. Маленькая принцесса
13:40 Знахарка. Коршун
14:15 Верну любимого. Последняя надежда
14:50 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии
19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии
22:45 Дыши со мной. Счастье взаймы. 7-я и 8-я серии
00:35 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»
01:30 Порча. Маленькая принцесса
01:55 Знахарка. Коршун
02:25 Верну любимого. Последняя надежда
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.