Программа передач Домашний на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 12 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



12.04.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 Пять ужинов

05:30 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»

13:10 Порча. Маленькая принцесса

13:40 Знахарка. Коршун

14:15 Верну любимого. Последняя надежда

14:50 Моя чужая дочка. 1-я - 4-я серии

19:00 Семейный портрет. 1-я - 4-я серии

22:45 Дыши со мной. Счастье взаймы. 7-я и 8-я серии

00:35 Понять. Простить. «Замужняя любовь». «Двойное дно»

01:30 Порча. Маленькая принцесса

01:55 Знахарка. Коршун

02:25 Верну любимого. Последняя надежда

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.