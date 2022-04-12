Программа передач СТС на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
12.04.2022
05:00 6 кадров. Сезон 6. 1-я серия
05:20 Мультфильмы
05:40 Коротышка - зеленые штанишки
05:50 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия
05:55 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Таинственный тортоежка
06:10 Три кота
06:15 Забавные истории
06:30 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры
08:25 Сёстры
09:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
09:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
09:25 Уральские пельмени. #мужскойподход
09:30 Кошки против собак. Фильм
11:20 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 8-я серия
13:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
18:30 Сёстры
20:00 Гарри Поттер и Принц-полукровка. Фильм
23:00 Дом странных детей мисс Перегрин. Фильм
01:25 Люси в небесах. Фильм
03:20 Воронины. Сезон 16. 10-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.