Программа передач СТС на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 12 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



12.04.2022



05:00 6 кадров. Сезон 6. 1-я серия

05:20 Мультфильмы

05:40 Коротышка - зеленые штанишки

05:50 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия

05:55 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Таинственный тортоежка

06:10 Три кота

06:15 Забавные истории

06:30 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры

08:25 Сёстры

09:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

09:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

09:25 Уральские пельмени. #мужскойподход

09:30 Кошки против собак. Фильм

11:20 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 8-я серия

13:10 Родком. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

18:30 Сёстры

20:00 Гарри Поттер и Принц-полукровка. Фильм

23:00 Дом странных детей мисс Перегрин. Фильм

01:25 Люси в небесах. Фильм

03:20 Воронины. Сезон 16. 10-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.