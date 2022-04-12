Программа передач Звезда на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 12 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



12.04.2022



03:45 Крапленый. 1-я и 2-я серии

05:20 Крапленый. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Специальный репортаж

09:45 Три тополя на Плющихе

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Крапленый. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». Фильм 2-й

21:25 Улика из прошлого. ИС-3. Танк, победивший Черчилля

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем« с Наталией Метлиной

22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Кирилл Москаленко

23:40 Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС

00:35 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 4-я - 6-я серии

03:00 Зафронтовые разведчики

03:45 Крапленый. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.