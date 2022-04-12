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Программа передач Звезда на 12 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 12 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

12.04.2022

03:45 Крапленый. 1-я и 2-я серии
05:20 Крапленый. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Специальный репортаж
09:45 Три тополя на Плющихе
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Крапленый. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 «Оружие непобедимых. От миномётов до «Искандера». Фильм 2-й
21:25 Улика из прошлого. ИС-3. Танк, победивший Черчилля
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем« с Наталией Метлиной
22:55 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Кирилл Москаленко
23:40 Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС
00:35 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 4-я - 6-я серии
03:00 Зафронтовые разведчики
03:45 Крапленый. 5-я и 6-я серии

В программе передач возможны изменения.









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