Программа передач ТВЦ на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



12.04.2022



05:00 Мой герой. Анна Шатилова

05:40 Петровка, 38

06:00 Настроение

08:40 Доктор И... Хирургия щитовидной железы

09:10 Тест на беременность. 11-я серия

10:05 Тест на беременность. 12-я серия

11:05 Петровка, 38

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Третья девушка»

13:40 Мой герой. Сергей Крикалёв

14:30 События

14:55 Город новостей

15:15 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия

16:07 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия

16:55 90-е. Выпить и закусить

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Назад в СССР. Космическая мечта

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Приговор. Алексей Кузнецов

01:30 Блеск и нищета советских миллионеров

02:10 Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь

02:45 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия

03:31 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия

04:20 Алексей Жарков. Эффект бабочки



В программе передач возможны изменения.