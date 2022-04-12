Программа передач ТВЦ на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 12 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
12.04.2022
05:00 Мой герой. Анна Шатилова
05:40 Петровка, 38
06:00 Настроение
08:40 Доктор И... Хирургия щитовидной железы
09:10 Тест на беременность. 11-я серия
10:05 Тест на беременность. 12-я серия
11:05 Петровка, 38
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Третья девушка»
13:40 Мой герой. Сергей Крикалёв
14:30 События
14:55 Город новостей
15:15 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия
16:07 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия
16:55 90-е. Выпить и закусить
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Назад в СССР. Космическая мечта
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Приговор. Алексей Кузнецов
01:30 Блеск и нищета советских миллионеров
02:10 Женщины, мечтавшие о власти. Лени Рифеншталь
02:45 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 1-я серия
03:31 Анатомия убийства. «Ужин на шестерых», 2-я серия
04:20 Алексей Жарков. Эффект бабочки
В программе передач возможны изменения.