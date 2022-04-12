Программа передач Пятого канала на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
12.04.2022
05:00 Известия
05:35 Посредник. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Военная разведка. Северный фронт. 1-я - 4-я серии, 1-я часть
13:00 Известия
13:30 Военная разведка. Северный фронт. 4-я серия, 1-я часть
13:45 Военная разведка. Северный фронт. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Отцы и дети
18:50 Условный мент-3. Врачебный долг
19:40 След. Покойники долго не живут
20:25 След. С днем рождения, Вера
21:05 След. Форк
21:50 След. Запах смерти
22:25 След. Ждём и наблюдаем
23:10 Великолепная пятёрка-4. Талисман
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Незнание - сила
01:15 След. Некоторые любят погорячее
02:05 След. Офисные крысы
02:40 След. Сокровище
03:20 Детективы. Штучная вещь
03:50 Детективы. Санитарный день
04:20 Детективы. Фабрика обманок
В программе передач возможны изменения.