Программа передач Пятого канала на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 12 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



12.04.2022



05:00 Известия

05:35 Посредник. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Военная разведка. Северный фронт. 1-я - 4-я серии, 1-я часть

13:00 Известия

13:30 Военная разведка. Северный фронт. 4-я серия, 1-я часть

13:45 Военная разведка. Северный фронт. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Отцы и дети

18:50 Условный мент-3. Врачебный долг

19:40 След. Покойники долго не живут

20:25 След. С днем рождения, Вера

21:05 След. Форк

21:50 След. Запах смерти

22:25 След. Ждём и наблюдаем

23:10 Великолепная пятёрка-4. Талисман

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Незнание - сила

01:15 След. Некоторые любят погорячее

02:05 След. Офисные крысы

02:40 След. Сокровище

03:20 Детективы. Штучная вещь

03:50 Детективы. Санитарный день

04:20 Детективы. Фабрика обманок



В программе передач возможны изменения.