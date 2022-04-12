Программа передач Золотая коллекция на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
12.04.2022
04:15 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
05:40 «Тайна «Черных дроздов»
07:10 Жених с того света
08:05 Трактир на Пятницкой
09:45 Через тернии к звездам
12:25 Гостья из будущего
18:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
20:00 Кин-дза-дза!
22:25 Время первых
00:55 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
02:25 Берегись автомобиля
03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»
В телепрограмме передач возможны изменения.