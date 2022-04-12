Программа передач Золотая коллекция на 12 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 12 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



12.04.2022



04:15 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

05:40 «Тайна «Черных дроздов»

07:10 Жених с того света

08:05 Трактир на Пятницкой

09:45 Через тернии к звездам

12:25 Гостья из будущего

18:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»

20:00 Кин-дза-дза!

22:25 Время первых

00:55 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

02:25 Берегись автомобиля

03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Смерть для служебного пользования»



В телепрограмме передач возможны изменения.