Программа передач НТВ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
13.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Запах совести«. «Консервированный горошек«
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Подменили дочь! Новый тест
19:00 Сегодня
20:00 Чингачгук. «Адвокат дьявола», 1-я и 2-я серии
22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента», 1-я серия
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-5. «Морская оса». «Иллюзион». «Зверь». «Чистильщик» (Пёс-4)
03:30 Порох и дробь. «Кореш», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Любовная коллизия». «Канадский миллион»
В программе передач возможны изменения.