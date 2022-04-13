Программа передач НТВ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 13 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



13.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Запах совести«. «Консервированный горошек«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Подменили дочь! Новый тест

19:00 Сегодня

20:00 Чингачгук. «Адвокат дьявола», 1-я и 2-я серии

22:00 Морские дьяволы. Дальние рубежи. «Вирус для президента», 1-я серия

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-5. «Морская оса». «Иллюзион». «Зверь». «Чистильщик» (Пёс-4)

03:30 Порох и дробь. «Кореш», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Любовная коллизия». «Канадский миллион»



В программе передач возможны изменения.