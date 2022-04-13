Программа передач Матч ТВ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



13.04.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Андердог

11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Проклятый Юнайтед

15:00 Новости

15:05 Проклятый Юнайтед

16:05 Все на Матч!

16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» - «Металлург». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» - «Манчестер Сити». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» - «Бенфика»

02:40 Есть тема!

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Депортиво Кали» (Колумбия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.