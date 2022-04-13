Программа передач Матч ТВ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 13 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
13.04.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Фламенго» (Бразилия) - «Тальерес» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Андердог
11:00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Проклятый Юнайтед
15:00 Новости
15:05 Проклятый Юнайтед
16:05 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Трактор» - «Металлург». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» - «Манчестер Сити». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» - «Бенфика»
02:40 Есть тема!
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Депортиво Кали» (Колумбия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.