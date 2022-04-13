Программа передач ТНТ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
13.04.2022
04:10 Comedy Баттл. 12-я серия
05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 27-я серии
09:00 Битва экстрасенсов. 278-я серия
10:30 Битва экстрасенсов. 279-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 5. 170-я - 175-я серии
15:00 Ольга. 25-я - 30-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 231-я - 234-я серии
20:00 Семья. 5-я серия
20:30 Семья. 6-я серия
21:00 «Проект «Анна Николаевна». 16-я серия
22:00 Полярный. Сезон 2. 19-я серия
22:30 Полярный. Сезон 2. 20-я серия
23:00 Наша Russia. Яйца судьбы
00:40 «Отель «Белград»
02:30 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия
03:15 Comedy Баттл. 13-я серия
04:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
В программе передач возможны изменения.