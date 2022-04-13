Программа передач ТНТ на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 13 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



13.04.2022



04:10 Comedy Баттл. 12-я серия

05:30 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 27-я серии

09:00 Битва экстрасенсов. 278-я серия

10:30 Битва экстрасенсов. 279-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 5. 170-я - 175-я серии

15:00 Ольга. 25-я - 30-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 231-я - 234-я серии

20:00 Семья. 5-я серия

20:30 Семья. 6-я серия

21:00 «Проект «Анна Николаевна». 16-я серия

22:00 Полярный. Сезон 2. 19-я серия

22:30 Полярный. Сезон 2. 20-я серия

23:00 Наша Russia. Яйца судьбы

00:40 «Отель «Белград»

02:30 Импровизация. Сезон 6. 171-я серия

03:15 Comedy Баттл. 13-я серия

04:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

04:50 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия



В программе передач возможны изменения.