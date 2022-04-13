Программа передач Домашний на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 13 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



13.04.2022



04:30 Давай разведёмся!

05:20 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Расплата«. «Токофобия«

13:20 Порча. Воронье перо

13:50 Знахарка. Непутёвая

14:25 Верну любимого. Ошибка

15:00 Любовь матери. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужой грех. 1-я - 4-я серии

22:30 Дыши со мной. Счастье взаймы. 9-я - 11-я серии

01:10 Понять. Простить. «Расплата«. «Токофобия»

02:00 Порча. Воронье перо

02:25 Знахарка. Непутёвая

02:55 Верну любимого. Ошибка

03:20 Тест на отцовство



В телепрограмме возможны изменения.