Программа передач Домашний на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 13 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
13.04.2022
04:30 Давай разведёмся!
05:20 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Расплата«. «Токофобия«
13:20 Порча. Воронье перо
13:50 Знахарка. Непутёвая
14:25 Верну любимого. Ошибка
15:00 Любовь матери. 1-я - 4-я серии
19:00 Чужой грех. 1-я - 4-я серии
22:30 Дыши со мной. Счастье взаймы. 9-я - 11-я серии
01:10 Понять. Простить. «Расплата«. «Токофобия»
02:00 Порча. Воронье перо
02:25 Знахарка. Непутёвая
02:55 Верну любимого. Ошибка
03:20 Тест на отцовство
В телепрограмме возможны изменения.