Программа передач СТС на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 13 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



13.04.2022



04:55 Воронины. Сезон 16. 14-я серия

05:20 Мультфильмы

05:25 Мультфильмы

05:45 Крылатый, мохнатый да масляный

05:50 Ералаш

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Сюрприз для мамы

06:15 Три кота

06:20 Три кота. Принцесса Карамелька

06:25 Три кота

06:30 Три кота. Потерянный динозавр

06:35 Три кота. Арбузный день

06:40 Сказки Шрэкова болота

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры

09:00 Уральские пельмени

09:10 Хроники Спайдервика

11:05 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 9-я серия

13:05 Родком. Сезон 1. 6-я - 15-я серии

18:30 Сёстры

19:30 Сёстры

20:00 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1

22:45 Дамбо

00:55 Неизвестный

02:45 Воронины. Сезон 16. 12-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.