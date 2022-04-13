Программа передач СТС на 13 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 13 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
13.04.2022
04:55 Воронины. Сезон 16. 14-я серия
05:20 Мультфильмы
05:25 Мультфильмы
05:45 Крылатый, мохнатый да масляный
05:50 Ералаш
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Сюрприз для мамы
06:15 Три кота
06:20 Три кота. Принцесса Карамелька
06:25 Три кота
06:30 Три кота. Потерянный динозавр
06:35 Три кота. Арбузный день
06:40 Сказки Шрэкова болота
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры
09:00 Уральские пельмени
09:10 Хроники Спайдервика
11:05 Форт Боярд. Возвращение. Сезон 1. 9-я серия
13:05 Родком. Сезон 1. 6-я - 15-я серии
18:30 Сёстры
19:30 Сёстры
20:00 Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1
22:45 Дамбо
00:55 Неизвестный
02:45 Воронины. Сезон 16. 12-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.